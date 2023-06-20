Юпитер поиграет: какие три знака ждут сюрпризы 20 июня

Телец

В центре внимания сегодня находится ваша зона отдыха, что побуждает вас проводить больше времени, занимаясь тем, что вам нравится. Вы можете захотеть пойти дальше в своих хобби и увлечениях. Если у вас есть возможность овладеть каким-либо новым навыком, который может увеличить ваш доход, то сейчас самое время сделать уверенный старт.

Раки

Что-то, на что вы надеялись, может, наконец, произойти, или вы получите указание на то, что это вот-вот произойдет. Имейте в виду, что вы находитесь в напряженной, но в то же время очень позитивной фазе.

Козероги

Доверьтесь своим инстинктам и предайтесь тишине. Юпитер в вашей духовной зоне усилит вашу интуицию и может помочь вам во многих делах. Хотите узнать, какие идеи стоит воплотить в жизнь, чтобы начать собственный бизнес? Доверьтесь внутреннему голосу! Отношения идут наперекосяк? Присмотритесь к своим снам, возможно, они подскажут вам что-то дельное.

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