Самообман и разрушения: какие три знака зодиака ждут удары 19 июня

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Вы должны избегать самообмана и не отступать от разумной программы оздоровления. Сегодня вы будете ленивы и легкомысленны, но не забывайте, что небрежное отношение к своему здоровью может привести к проблемам. В первой половине дня вы будете несколько вялыми, но вы легко преодолеете это, если сделаете над собой усилие.

Весы

Постарайтесь провести день спокойно и расслабленно, даже если это означает наверстать упущенное позже. Очень важно оставаться не поддаваться стрессу, особенно во второй половине дня. Йога или зарядка с утра поможет вам сохранять спокойствие и позитивный настрой.

Рыбы

Некоторое напряжение может беспокоить ваш разум, поэтому вам необходимо держать свои эмоции под контролем. Сегодня первопричина любого недомогания будет находиться в вашем разуме.

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