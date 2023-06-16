Окажетесь на передовой: Глоба предрекла перерождение одному знаку зодиака — осенью

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов особенно вторая половина 2023 года будет очень счастливой. По ее словам, эти люди смогут заработать огромные деньги и воплотить в жизнь мечту.

«Тельцы осенью могут оказаться на передовой больших достижений. Придут успех, благополучие и процветание», — заявила она.

Глоба предупредила, что в созвездие Тельца вошла планета королей — Юпитер. А это значит, что надо пользоваться случаем и взять от жизни по максимуму.

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