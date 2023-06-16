В карьере — рост, деньги прут из всех щелей! Везунчик, который развернет жизнь на 180° — до 27 июня

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе назвала знак зодиака, который станет любимцем Меркурия. Эти везунчики ощутят на себе щедрость судьбы. Денег будут столько, только успевай подсчитывать. Купаться в удаче будут Раки.

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Этот знак зодиака столкнется с хорошими новостями с 11 по 27 июня. Ему могут предложить повышение зарплаты, карьерный рост или просто оказать некоторую услугу.

Меркурий, как считает астролог, может удивить Раков, сделав их жизнь чуточку лучше. Также этому знаку зодиака могут прислать весточку из прошлого от человека, который был им когда-то дорог.

«Если вас пригласят в гости, то не отказывайтесь: там тоже есть вероятность узнать много интересного», — добавила астролог.

По материалам 7days