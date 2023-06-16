Эти мужчины об стену расшибутся, но станут надежной опорой: всего три имени

Есть мужчины, которые по своей природе пытаются уберечь родных, стать им опорой и главным локомотивом. Конечно, все дело в воспитании, но и имя человека способно повлиять на характер, в этом уверены астрологи.
Например, Александры, Артуры и Константины обладают повышенной ответственностью. Они об стену расшибутся, но сделают все, чтобы их члены семьи ни в чем не нуждались.
С ними можно себя почувствовать как за каменной стеной, с такими в огонь и воду, как говорится.
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