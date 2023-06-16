Что обязаны сделать Овны, Тельцы, Раки и Львы с 15 до 30 июня — иначе завязнут в болоте

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на период с 15 по 30 июня, дав совет некоторым знакам зодиака. Если они исполнят свою миссию, то сумеют добиться успеха — возвыситься и заняться собой.
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Овны захочется окунуться в деловую жизнь: больше зарабатывать, строить планы. Им нужно включиться в новые денежные схемы, активность в этой сфере принесет Овнам богаты плоды. В таком случае июнь завершится на гармоничной и позитивной ноте.
Тельцы ощутят на себе милость Вселенной. Однако им нужно следить за тем, чтобы чувство превосходства не вскружило им голову. Черты лидера этот знак зодиака может продемонстрировать и в личной жизни, что вызовет восхищение у его второй половинки.
Ракам, которые привыкли двигаться по жизни в спокойном темпе, придется действовать более интенсивно. Многие представители знака задумаются о смене работы. Лучшим решением станет то, которое будет сформировано не под действием эмоцией.
Львы ощутят прилив творческого вдохновения. В финансовых вопросах они могут рассчитывать на поддержку щедрых спонсоров. Им нужно найти время и на богатую социальную жизнь, и на духовное созидание.
По материалам 7days