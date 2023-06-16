Володина — деньги обрушатся мощным водопадом: знак, чья жизнь в июне перевернется

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав баловня судьбы, который сумеет упрочить свое финансовое положение. Водолеи получат шанс подзаработать, если не проморгают выпавшую им возможность.

Для этого им нужно отвлечься от вопросов, которые имеют отношение к близким и дому. Вторая половинка отнимает слишком много времени, не давая возможности увидеть пути для дополнительного заработка.

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