Глоба озвучила даты рождения тех, кто озолотится в июне — кошелек трещит от денег

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав двух королей фортуны, которые сорвут джекпот. Эти везунчики озолотятся, не приложив для этого особых усилий. Их кошельки буквально трещат от денег. Финансовые счастливчики едва успевают подсчитывать прибыль.

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Ракам везет как никогда. Деньги, о которых они так мечтали, сами плывут к ним ручьем изобилия. Весь месяц этот знак зодиака будет стремиться заработать как можно больше денег. В этом им поможет обаяние, смелость и интеллект. Последние дни месяца принесут этому знаку хорошие заработки и возможность приобрести недвижимость.

Еще одними богачами станут Водолеи — они получат шанс улучшить свое материальное состояние, если конечно, отвлекутся от своих домашних дел, споров и ссор со второй половинкой. Прибыль порадует их достатком. Звезды советуют им вложить средства в покупку чего-то крупного, улучшить жилплощадь.

Дни рождения Раков выпадают на даты с 22 июня по 22 июля.

Дни рождения Водолеев выпадают на даты с 20 января по 19 февраля.