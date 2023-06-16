«Делите все предложения надвое»: что произойдет 16 июня, предупредил Глоба

Короткая рабочая неделя близится к финалу. Пятницу 16 июня астролог Богдан Глоба советует посвятить работе и деловому общению. В этот период вероятны интеллектуальный труд и интересные знакомства. Однако, поступающие предложения фильтруйте, для вас в них сегодня важнее собственная выгода.

«Пятница наполнена интеллектуальной работой, деловыми встречами и знакомствами с интересными людьми. Делите все предложения надвое и выискивайте собственную выгоду», - посоветовал в Telegram-канале астролог.

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