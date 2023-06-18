Самые прямолинейные знаки зодиака – прямота граничит с хамством

Они не боятся сказать правду в лицо даже самому высокому начальству. Говорят об истине с теми, кто может повлиять на жизнь этих людей. Но их правда может ранить родных и друзей…

Кто из знаков зодиака отличается чрезвычайной прямолинейностью? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Овен

Трудно найти более беззлобного правдоруба, чем Овен. Они не переносят ложь и всегда говорят правду, порой в ущерб себе.

Например, если начальница спросит, нравится ли Овну ее новое платье за ацать тысяч рублей, он ответит честно. Вот такой представитель этого знака зодиака прямолинейный.

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Близнецы

Близнецы отличаются невероятной прямолинейностью. Некоторые считают, что их прямота граничит с хамством.

Близнецы – это те друзья, которых не нужно просить сказать правду. Они ее озвучат, даже если вы попросите промолчать.