Самые прямолинейные знаки зодиака – прямота граничит с хамством

Они не боятся сказать правду в лицо даже самому высокому начальству. Говорят об истине с теми, кто может повлиять на жизнь этих людей. Но их правда может ранить родных и друзей…
Кто из знаков зодиака отличается чрезвычайной прямолинейностью? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.
Овен
Трудно найти более беззлобного правдоруба, чем Овен. Они не переносят ложь и всегда говорят правду, порой в ущерб себе.
Например, если начальница спросит, нравится ли Овну ее новое платье за ацать тысяч рублей, он ответит честно. Вот такой представитель этого знака зодиака прямолинейный.
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Близнецы
Близнецы отличаются невероятной прямолинейностью. Некоторые считают, что их прямота граничит с хамством.
Близнецы – это те друзья, которых не нужно просить сказать правду. Они ее озвучат, даже если вы попросите промолчать.
Скорпион
Скорпионы бывают достаточно жесткими и прямолинейными, если дело касается каких-то важных вопросов. Но в отличие от Близнецов они не режут правду-матку, если их не просят.
Правда, Скорпион может вынудить вас высказаться. Если пошли у него на поводу – держитесь!
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив