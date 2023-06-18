Самые прямолинейные знаки зодиака – прямота граничит с хамством

Князь Мышкин (Евгений Миронов) в экранизации романа Достоевского «Идиот» всегда говорил людям правду.  

Таролог Галина Янко рассказала Teleprogramma.pro о знаках зодиака, которые не боятся резать правду-матку.

Они не боятся сказать правду в лицо даже самому высокому начальству. Говорят об истине с теми, кто может повлиять на жизнь этих людей. Но их правда может ранить родных и друзей…  

Кто из знаков зодиака отличается чрезвычайной прямолинейностью? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко. 

Овен

Трудно найти более беззлобного правдоруба, чем Овен. Они не переносят ложь и всегда говорят правду, порой в ущерб себе.

Например, если начальница спросит, нравится ли Овну ее новое платье за ацать тысяч рублей, он ответит честно. Вот такой представитель этого знака зодиака прямолинейный.

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Близнецы

Близнецы отличаются невероятной прямолинейностью. Некоторые считают, что их прямота граничит с хамством.

Близнецы – это те друзья, которых не нужно просить сказать правду. Они ее озвучат, даже если вы попросите промолчать.

Скорпион

Скорпионы бывают достаточно жесткими и прямолинейными, если дело касается каких-то важных вопросов. Но в отличие от Близнецов они не режут правду-матку, если их не просят.

Правда, Скорпион может вынудить вас высказаться. Если пошли у него на поводу – держитесь! 

Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте

Галина Янко. Фото: личный архив 

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