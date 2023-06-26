Пять имен самых заносчивых и высокомерных мужчин: некоторых не распознать с первого взгляда!

Таролог Галина Янко раскрыла секрет, интересующий всех женщин: какие мужские имена выдают в своих владельцах такие неприятные черты, как высокомерие и заносчивость.

Андрей – упрямый и самодостаточный

Самыми высокомерными мужчинами их делает не только самодостаточность, но и упрямство. Эти мужчины настолько волевые и бескомпромиссные, что, даже если вы захотите с ними в чем-то не согласиться, они никогда не дадут вам и слова вставить. Находиться рядом с Андреем, когда он ведет себя высокомерно, очень неприятно, потому что они не из тех, кто лезет за словом в карман. Он будет утверждать, что трава фиолетовая, - и никогда не уступит.

Валерий – мания величия и эгоизм

Валерии порой бывают весьма поверхностным. Носители этого имени стремятся быть в центре внимания, что говорит об огромном эго. Они настолько эгоистичны, что чувствуют себя хорошо только как гвоздь программы и единоличник, а не как член коллектива. Они считают, что никто и никогда не будет достаточно хорош для них, что их величие выше всего остального.

Константин – перфекционист и зануда

Носителям этого имени совершенно безразлично, что о них думают другие люди, потому что для них важно только их собственное мнение. Они известны как перфекционисты, но это не всегда хорошо, их дотошное внимание к деталям часто делает их невыносимыми для окружающих. Вместо того, чтобы принять комплимент или просто получить удовольствие от чего-то, они будут сохранять критический настрой абсолютно ко всему и поэтому отказываются жить настоящим моментом.

Леонид – «серый кардинал»-манипулятор

На первый взгляд они совершенно не кажутся высокомерными и производят впечатление открытых и скромных мужчин, но это ложное впечатление. Опасность их высокомерия заключается в том, что они считают себя умнее всех остальных в роли серых кардиналов. Константин может манипулировать вами, заставляя вас соглашаться с ними во всем, и отследить их манипуляции может быть очень сложно.

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Алексей – с ним лучше не спорить!

Они могут вовсе не казаться высокомерными, но до первого серьезного спора. Эти мужчины известны своей независимой натурой, но иногда это значит, что они будут проявлять излишнее упрямство и претендовать на звание величайшего в мире авторитета во всем. Они руководствуются благими намерениями, но при этом считают, что знают все лучше всех.

