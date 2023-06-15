Ловкий хитрец, которого накроет денежная лавина в 2023 году: Глоба — любовь, карьера

Тамара Глоба в прогнозе на 2023 год назвала знак зодиака, который сумеет обеспечить себя нужными ему финансами. Удача будет на стороне Козерогов. Из окружения этого знака зодиака уйдут люди, которые тянули его вниз словно балласт.

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В первой половине лета им нужно прислушаться к здоровью, избегать азартных игр и сомнительных компаний. С лета и до конца года любящие люди станут опорой для Козерогов и будут поддерживать их во всем.

«Дороги, связанные с работой, командировками, познанием вдали от дома, откроют осень. Вторая половина осени отмечена кардинальными переменами в делах карьеры, любовь и личный успех вдали от дома. Дружеская поддержка станет наиболее ценной осенью и зимой. В конце года вы лишний раз оцените добрую помощь тех, кому вы дороги», — добавила астролог.

По материалам rusradio