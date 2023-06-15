Белая полоса из ниоткуда: какой знак зодиака Ангел-хранитель прижмет к сердцу — Глоба

Астролог Тамара Глоба сообщила, что у Скорпионов летом 2023 года будет все складываться удачно в личной жизни. По ее словам, представители этого созвездия смогут, наконец, стать счастливыми.

«Даже те, кто долго не мог встретить свою вторую половинку, — решат проблему. Можно сказать, что белая полоса придет из ниоткуда», — заявила она.

Главное, быть осторожными. Глоба предупредила, что по дороге к истинной любви могут встретиться не самые благонадежные люди. Держите ухо востро. Но Ангел-хранитель все равно будет оберегать.

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