Единственный король фортуны, который сорвет денежный куш в июле — хваткая проныра

Шаманка Кажетта Ахметжанова специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым прогнозом на июль, назвав знак зодиака, который озолотится благодаря выгодным проектам. Скорпионам повезет по-крупному! Деньги потекут к ним рекой. Только успевай подсчитывать — одно удовольствие! Больших трат не предвидится, июль станет периодом финансовой стабильности.
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«Звезды рекомендуют не бояться брать сложные проекты, за которые обещают очень хорошую оплату. Делайте шаг навстречу своему успеху», — добавила шаманка.