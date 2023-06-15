Единственный король фортуны, который сорвет денежный куш в июле — хваткая проныра

Финансовый гороскоп на июль. Фото: Global Look Press

С финансами у этого знака зодиака все будет гладко.

Шаманка Кажетта Ахметжанова специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым прогнозом на июль, назвав знак зодиака, который озолотится благодаря выгодным проектам. Скорпионам повезет по-крупному! Деньги потекут к ним рекой. Только успевай подсчитывать — одно удовольствие! Больших трат не предвидится, июль станет периодом финансовой стабильности. 

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«Звезды рекомендуют не бояться брать сложные проекты, за которые обещают очень хорошую оплату. Делайте шаг навстречу своему успеху», — добавила шаманка.

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