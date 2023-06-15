Знак, который должен скрывать свои деньги, иначе беда — в окружение алчные завистники

Шаманка Кажетта Ахметжанова специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым прогнозом на июль, предупредив один знак зодиака, который должен скрывать свои большие заработки от всех, даже от близких. Рядом с ними алчные завистники, которые готовы плести козни и придумывать интриги. Тельцам нужно держать язык за зубами.

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«Не стоит рассказывать о ваших тратах и балансе на счету никому, даже близким. Среди них могут оказаться завистники, они захотят «вытянуть» из вас некую сумму», — добавила шаманка.

К тому же хвастовство притянет к Тельцам мошенников, которые захотят поживиться за их счет.