Лето завалит деньгами: Глоба озвучила главных богачей июля и августа — 2 знака зодиака

Астролог Тамара Глоба озвучила приятный гороскоп на лето для Овнов и Раков. По ее словам, представителям этих созвездий повезет с деньгами как никогда. Появится шанс заработать капитал, который можно будет успешно вложить.

«Особенно счастливые месяцы — июль и август. Многие заметно продвинутся по карьерной лестнице», — заявила она.

Кроме того, Овны и Раки смогут завести знакомства, которые кардинально скажутся на их будущем в хорошем смысле. Им как будто помогут достичь высот.

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