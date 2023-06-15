Этот знак заработает много денег, построит карьеру, но уничтожит любовь: Глоба озвучила — кто

Козерогов ждет улучшение материального положения, но лишь при условии полной готовности представителей знака прикладывать немалые усилия к достижению финансовых целей, сказала астролог Тамара Глоба.

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Представители зодиакальной системы с головой погрузятся в карьеру и зарабатывание денег и действительно смогут всего добиться, если захотят.

Но в какой-то момент им придется сделать выбор — двигаться дальше к богатству и успеху семимильными шагами или сделать паузу и обратить внимание на свою вторую половинку, которая так нуждается в поддержке.

Источник: rsute.ru