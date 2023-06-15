Бог расцелует с 1 июля: Глоба назвала знак зодиака, на которого обрушится счастье

Астролог Тамара Глоба заявила, что с начала июля у Львов наступит счастливая пора. Фортуна развернется к ним лицом и будет улыбаться до конца года.

«Можно сказать - дождались, на Львов, наконец, обрушится счастье. Дела пойдут в гору, зарплата повысится», - заявила она.

Глоба также посоветовала Львам разнообразить и свои бытовые дела. Тогда мир заиграет новыми красками. Можно сказать, что сам Господь Бог будет охранять представителей этого созвездия.

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