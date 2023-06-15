Этот знак — главный фаворит Вселенной! Володина предрекла море денег и осуществление мечтаний

Близнецы, рожденные с 22 мая по 21 июня, в настоящий момент стали главными любимчиками Вселенной. Она им благоволит и помогает во всем.
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Мечты и планы для представителей зодиакальной системы в настоящий момент стали максимально достижимыми, о чем поведала астролог Василиса Володина.
Близнецы должны использовать свой шанс и действовать решительно, двигаясь к своему счастью, процветанию и благосостоянию. Вполне вероятно, что они станут богатыми и успешными.
Источник: rsute.ru.