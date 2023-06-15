Главная миссия Львов, Дев, Стрельцов и Рыб в 2023 году: Володина — разворот на 180°

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав миссию некоторых знаков зодиака. Если эти везунчики прислушаются к себе, то сумеют добиться многого, избежав проблем — Вселенная окажет им поддержку.

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Львам нужно учиться весь год. Только так они сумеют достичь больших высот на службе с красивой зарплатой. Терпеливые и усидчивые смогут получить выгоду от вложенных стараний. Юпитер одарит своих фаворитов всеми благами, главное — самосовершенствоваться.

Девам придется оставить свою зацикленность на себе и обратить внимание на вторую половинку. Любимые будут нуждаться в их поддержке.