Главная миссия Львов, Дев, Стрельцов и Рыб в 2023 году: Володина — разворот на 180°

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав миссию некоторых знаков зодиака. Если эти везунчики прислушаются к себе, то сумеют добиться многого, избежав проблем — Вселенная окажет им поддержку.
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Львам нужно учиться весь год. Только так они сумеют достичь больших высот на службе с красивой зарплатой. Терпеливые и усидчивые смогут получить выгоду от вложенных стараний. Юпитер одарит своих фаворитов всеми благами, главное — самосовершенствоваться.
Девам придется оставить свою зацикленность на себе и обратить внимание на вторую половинку. Любимые будут нуждаться в их поддержке.
«В ближайшие месяцы вам предстоит открыть для себя, что брак — это не только романтика, но и необходимость поддержать партнера, если ему непросто», - добавила астролог.
Стрельцам в год Водяного Кролика обязательно нужно найти отдушину — дело, которое пойдет им на благо. Это может быть увлечение, хобби, спорт, путешествия — то, что доставит удовольствие. Этот знак зодиака устал ходить по струнке, его бунтарский дух требует свободы.
Рыбы остро ощутят желание спрятаться от окружающих. Им нужно сформировать вокруг себя определенный круг общения, в который будут входить только те люди, с которыми они хотят поддерживать связь. Глобальный вектор этого знака зодиака в год Водяного Кролика будет связан с уединением.