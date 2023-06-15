Женщины с этими именами высосут все жизненные силы — хитрые, чуют слабую жерству

Психологи и эксперты в сфере эзотерики назвали имена женщин, которые слывут энергетическими вампирами. Они буквально высасывают все жизненные силы у тех, кто оказался рядом с ними. В первую очередь, у родственников и членов семьи. Мужья таких особ готовы лезть на стенку — им живется совсем не сладко. Умные давно сделали ноги. Терпеливые — стали подкаблучниками.

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Екатерина не упустит шанса указать мужу на его неправоту. Эта особа всегда уверена в себе и считает, что знает все лучше других. Бунта на корабле Екатерина не потерпит — тот, кто рискнет с нею спорить тут же окажется за бортом. Свой решительный характер она умело скрывает под флером нежности и заботы.

Диана ловко манипулирует своей второй половинкой, детьми и даже свекровью. Эта женщина может сыграть слабость и ранимость, лишь бы добиться своего. И это у нее прекрасно получается.

Регина изводит близких постоянным недовольством, критикуя каждый шаг и выражая недовольство даже тогда, когда в семье все хорошо. Так она подпитывает свои силы, ущемляя права домочадцев.