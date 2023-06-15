Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на июнь, предупредив некоторых представителей зодиакального круга. Эксперт дала подсказку, что должны сделать знаки зодиака в первый летний месяц, чтобы избежать проблем, тревог и неприятностей. Читаем!
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Овнам в июне следует отказаться от отпуска. Только продуктивная работа поможет вам стабилизировать свое финансовое положение. Иными словами, все свое внимание представители этого знака должны уделить делам в профессиональной сфере. Тогда лето выдастся весьма удачным.
Львам в средние июня стоит задуматься о пополнении в семействе (тем, для кого это актуально, - Прим. ред.). Если не действовать, то следующий удачный детородный период сложится не раньше 2026 года.
Тельцам в июне противопоказаны азартные игры. Шальные деньги настолько опасны, что могут привезти в казенный дом с решетками на окнах. Будьте начеку!
Скорпионам в июне стоит посвятить себя работе на природе. Займитесь дачей или даже посадите цветы у подъезда. Монотонная работа руками позволит проветрить голову, иначе вы наворотить дел.
Стрельцам в июне стоит быть ближе к родным. В последнее врем вы настолько ушли в работу, что ваша вторая половинка не чувствует вашей любви. Не пренебрегайте вниманием к любимому, игнорирование грозит разводом.