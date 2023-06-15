Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на июнь, предупредив некоторых представителей зодиакального круга. Эксперт дала подсказку, что должны сделать знаки зодиака в первый летний месяц, чтобы избежать проблем, тревог и неприятностей. Читаем!

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Овнам в июне следует отказаться от отпуска. Только продуктивная работа поможет вам стабилизировать свое финансовое положение. Иными словами, все свое внимание представители этого знака должны уделить делам в профессиональной сфере. Тогда лето выдастся весьма удачным.

Львам в средние июня стоит задуматься о пополнении в семействе (тем, для кого это актуально, - Прим. ред.). Если не действовать, то следующий удачный детородный период сложится не раньше 2026 года.