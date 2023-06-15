Работа — важный поворот! Глоба назвала даты рождения тех, кто заберет все деньги в июне

Середина и конец июня станут весьма удачным периодом для тех, кто родился под знаком Близнеца. Их ожидает прогресс на службе, важные перемены пойдут им на пользу. Особенно в материальном плане. Тамара Глоба пророчит им высокий заработок, который станет хорошим подспорьем. Большим куском не обделят тех, кто родился в эти даты: с 21 мая по 21 июня.
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«В вашу жизнь войдут новые люди, новые связи. Вполне возможны любовь и увлечения. В конце месяца на службе важный поворот. Вы сможете заработать деньги для дома и семьи, но не тратьтесь, потому что в этот период нужна экономия», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба