«Будьте осторожны»: какой риск несет 15 июня, предупредила Василиса Володина

Василиса Володина не оставила подписчиков в Тelegram без своего астропрогноза на 15 июня, четверг. Середина месяца идеальна для уединения, отпуска с самим собой или общения со старшими родственниками. Важно в этот период проявить осторожность во взаимодействии — есть риск нарушить обещания.

«Хороший день для учебы в уединении, а также отшельнических отпусков и щедрот внимания к старшим родственникам. Будьте осторожны в обещаниях, чтобы не взять на себя лишнего и не огрести чьей-то обиды. Взвешенно оценивайте свое свободное время и силы», — посоветовала астролог подписчикам.

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