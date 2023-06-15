Эти люди сейчас на грани разрыва отношений: Володина определила несчастных по датам рождения

Володина категорически не рекомендовала Овнам использовать силовой способ решения проблем. Мало того, что он совершенно не эффективен, так еще и грозит серьезными неприятностями.

Кроме того, тирания, к которой всегда несколько склонны Овны, может сильно отразиться на их личной жизни, которая просто трещит по швам. Представителям зодиакальной системы сейчас крайне важно расслабиться и отдохнуть.

Источник: rsute.ru.