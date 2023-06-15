«День изматывающий»: Глоба сделал предупреждение 15 июня

На неделе с 12 по 18 июня астролог Богдан Глоба предрек людям мимолетность во всем. Это относится как к удаче, так и к потерям, которые сменяют друг друга стремительно. И в это время лучше не строить планов, а жить моментом и не надеяться на вечное. Удачу нужно ловить здесь и сейчас.

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К концу недели грядет некоторое затишье, только не в природе – стихия разгуляется не на шутку. 15 июня лучше начать снижать активность самому, тогда риски обойдут стороной. Потому что день изматывающий.