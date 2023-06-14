С середины июня ждут крутые перемены: Тамара Глоба назвала только три знака зодиака, которым звезды обещают судьбоносные события

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов и тем, что практически 90 процентов ее предсказаний сбываются, рассказала, какой выдастся середина июня для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, судьбоносные перемены могут произойти в жизни тех, кто рожден под созвездиями Рака, Весов и Стрельца.
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Планы Раков резко поменяются в последний момент. На помощь придут друзья и близкие.
Весы сделают шаг навстречу судьбоносным переменам. Только старайтесь в этот момент не думать о личной выгоде.
Стрельцам звезды сулят изменения на работе.
По материалам vnimanie.pro.