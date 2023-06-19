Пять имен женщин, которые боятся быть яркими: страхи, нерешительность, низкая самооценка

Причины, по которым женщина хочет остаться в тени, могут быть разными. Таролог Галина Янко выделяет пять имен, которые носят дамы, предпочитающие не выделяться.

Евгения – одинокая волчица

У носительниц этого имени есть цель - не подпускать к себе никого и ничего, что угрожает их безопасности, именно поэтому они намеренно избегают внимания. Они предпочитают действовать за кулисами, а не на первом плане, нередко примеряют на себя архетип одинокой волчицы.

Евгении часто зарабатывают репутацию ледяной королевы, хотя на самом деле они очень добры и предпочитают, чтобы внимание было сосредоточено на коллективе, а не на них самих.

Ирина – добивается всего, оставаясь в тени

Для них быть осторожными, а иногда и суеверными - самое главное. Счастье любит тишину – золотое правило этих женщин. Они считают, что если будут вести себя как «выскочки», то в конце концов поплатятся за это, поэтому они всегда остаются в своей зоне комфорта, избегая всеобщего внимания. Но при этом они очень хитры. Они добиваются своего, не выходя из тени.

Екатерина – прячется в раковину

Носительницы этого имени боятся лишнего внимания, поскольку часто страдают от синдрома самозванца. В поисках безопасности они прячутся в раковину. Екатерины чувствуют себя более комфортно, заботясь о нуждах других, а не привлекая все внимание к себе. Они блистают, когда речь идет об интеллекте, а не о внешности.

Они не против проявить себя как лидеры в карьере, но, когда дело доходит до повседневной жизни, они остаются в тени, потому что ценят свою частную жизнь.

Ольга – страдает от низкой самооценки

Эти женщины известны своей скромностью. Они не терпят критики и конфронтации. Когда они чувствуют негатив, неважно – реальный или надуманный, они избегают внимания и держатся подальше от всех. Можно с уверенностью сказать, что преодоление своих страхов и высокая самооценка не являются их сильной стороной.

Елена – боится неудач

Носительницам этого имени не хватает смелости. У них есть врожденный страх неудачи. В результате они стремятся к тому, чтобы не выделяться и не вступать в конкуренцию с другими женщинами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Они склонны льстить и говорить то, что другие хотят услышать, чтобы их полюбили. При малейшем разногласии они дадут вам то, что вы хотите, хотя это может противоречить их желаниям. Они не решаются высказать свое мнение и поэтому не выделяются из толпы.

