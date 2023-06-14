Если у мужчины такое имя — бегите от него, он будет бить

Астрологи уверены, что имена многое говорят о человеке. Иными словами, как лодку вы назовете — так она и поплывет.

Есть мнение, что мужчины с определенными именами чаще всего становятся домашними тиранами. И если вы связались с таким человеком — заранее проверьте его, прежде чем начинать отношения.

Речь идет о Максимах, Германах, Борисах и Никитах. Конечно, все случаи индивидуальны, но мужчины с этими именами чаще всего пытаются подчинить себе вторую половинку весьма жесткими методами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».