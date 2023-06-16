Пять имен мужчин, которые до старости остаются детьми

Говорят, что внутри каждого взрослого человека живет маленький ребенок, который иногда может напоминать о себе. Но одно дело − изредка давать волю своим внутренним капризам, и совсем другое − оставаться инфантильным и незрелым человеком до самой старости.

Несмотря на то, что некоторые мужчины давно достигли взрослого возраста, они по-прежнему ведут себя как дети: избегают ответственности, отрицают компромиссы, капризничают и обижаются. Таролог Галина Янко считает, что чаще всего подобную модель поведения выбирают обладатели нескольких имен.

Валерий – считает, что ему все должны

Валерий может сделать хорошую карьеру, приобрести солидный дом и дорогой автомобиль, но в повседневном общении оставаться по-детски незрелым: импульсивным, обидчивым, ранимым. Валерий – большой ребенок, считающий, что в этом мире ему должны все окружающие.

Внешне он может выглядеть весьма респектабельно и солидно, однако при более тесном знакомстве скрытый недостаток выйдет на поверхность. Валерий страдает от собственной незрелости и настойчивого желания заставить всех плясать под его дудку. Если он терпит поражение, то не находит в себе сил и мудрости идти дальше, демонстрируя глубокую обиду и недовольство.

Арсений – мечтатель и фантазер

Мужчина с именем Арсений избегает ответственности всю свою жизнь. Он боится примерить на себя роль лидера и постоянно опирается на мнение авторитетных для него лиц. Арсений с трудом переживает тяжелые времена и часто замыкается в себе, когда терпит неудачи. Все Арсении - большие мечтатели и настоящие фантазеры.

Зачастую их слова расходятся с действиями, что сильно раздражает окружающих людей. Арсению сложно стремиться к цели и идти по намеченному пути. Завидев малейшие проблемы, он останавливается и сворачивает с выбранной дорожки, находя себе неубедительные оправдания.

Тимофей – витает в облаках

Мужчина, названный Тимофеем, является быстро увлекающейся натурой. Однако для решительных действий ему всегда не хватает решимости. Тимофей может интересоваться самыми различными делами и строить планы, но, как правило, он быстро остывает и бросает все на полпути.

Мужчине с таким именем не хватает целеустремленности и зрелости. Сегодня он планирует величайшие свершения, а завтра забывает о своих желаниях и меняет курс. Тимофей может витать в облаках всю свою жизнь и так и остаться на распутье дорог.

Марк - манипулирует окружающими

Мужчина с именем Марк отличается эгоцентричным и упрямым нравом. Он не склонен идти на уступки и не готов искать компромиссы. С детства Марк стремится получить все, что желает, прибегая к скандалам и истерикам. Повзрослев, он не сильно меняется, продолжая использовать детские манипуляции.

Марк может обижаться днями и неделями, шантажировать близких людей и перекладывать вину за невыполнение своих желаний на чужие плечи. Он никогда не признает свою неправоту. Марк любит, чтобы о нем заботились, однако сам не спешит проявлять внимание по отношению к другим.

Петр – может разбить сервиз

Петр отличается незрелым и очень сложным нравом. Он невероятно требователен по отношению к близким людям: любит брать, но ненавидит отдавать. Петр мечтает о всеобщей любви и обожании. Столкнувшись с любыми трудностями, сильно злится, теряет контроль над своими эмоциями и может выражать свои чувства весьма некрасивым образом, например, разбить ни в чем не повинный сервиз, оказавшийся рядом, или нагрубить постороннему человеку.

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Петр не умеет управлять своими эмоциями, давая выход негативным чувствам. Очень часто он напоминает обиженного ребенка, пытающегося получить свое с помощью большого скандала.

