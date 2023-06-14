Никогда не делайте это с фотографиями умерших

Люди по-разному реагируют на уход близких. Некоторые развешивают фотографии покойников по дому, чтобы якобы таким способом с ними «общаться».

Но эзотерики предупреждают, что делают это ни в коем случае не стоит. Покойники несут мертвую энергетику, и это может негативно сказаться на живых людях.

Возможны болезни, ссоры в семье. В доме может возникнуть воронка, которая притянет к себе все беды.

Лучше уберите фотографии в альбом — это самый лучший способ. А при случае достаньте и вспомните хорошие моменты, связанные с этим человеком.

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