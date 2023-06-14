Поцелуй Бога! Володина объявила любимчика фортуны — летом попрет как никогда

Астролог Василиса Володина заявила, что у Львов летом 2023 года будут все шансы стать королями фортуны. Удача будет улыбаться этим людям, им останется только воспользоваться моментом.

«Летом ждет успех в личной жизни и карьерный взлет. Деньги тоже пойдут стеной», — заявила она.

Представителям этого созвездия не стоит тратить время на развлечения. Отдохнули — и в снова в бой. Надо заработать побольше денег, чтобы зимой шиковать.

Будет казаться, что Львов летом оберегает либо ангел-хранитель, либо сам Господь Бог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».