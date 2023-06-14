Подготовка к 2024 году! Володина дала важное напутствие для одного знака зодиака — записывайте

Астролог Василиса Володина заявила, что у Близнецов в 2024 году будет много интересных событий, однако к ним нужно уже подготовиться с осени 2023-го.

«Вторая половина года — лучшее время, чтобы двигаться вперед, пусть денег и не будет много — это шанс подготовки к новому этапу в 2024 году», — заявила она.

По словам Володиной, Близнецы в следующем году добьются больших высот вдали от дома. Есть шанс поменять работу и поднять свою жизнь на новый уровень.

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