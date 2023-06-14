Какой знак зодиака поцелует Вселенная: Глоба — все обомлеют, когда увидят перемены в вашей жизни

Астролог Тамара Глоба порадовала Водолеев хорошим гороскопом. Вселенная откроет перед ними перспективы, о которых они грезили давно.

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Самоотверженность в профессиональной сфере способна помочь представителям знака добиться карьерного роста и улучшить свое материальное положение.