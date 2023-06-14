Володина не стала скрывать будущее России: когда на самом деле станет легче — даже не в 2024-м

Астролог Василиса Володина уверена, что в сложной мировой ситуации мы обязательно победим. Но произойдет все еще не в 2023 году.

«До 2025 года лучше не будет. Никогда не бывает все абсолютно гладко. Другое дело, что, когда происходят перемены глобальной значимости, это куда тяжелее воспринимается», — заявила она.

Наша страна, по ее словам, переходит в новые реалии, которые отразятся только положительно. В России, по мнению Володиной, будет сильная экономика, нужно только потерпеть. Перерождение гарантировано.

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