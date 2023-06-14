Карьера одного знака быстро пойдет вверх: Глоба озвучила денежных счастливчиков

Вселенная будет благоприятствовать Овнам, если они станут действовать вдумчиво, неторопливо, осмотрительно. Расслабляться на рабочем месте эти люди тоже не должны, ведь высокие результаты всегда пристально контролируются.

Астролог рекомендовала Овнам не излишествовать с напитками, это может отразиться на их жизни неблагоприятно.

Источник: rsute.ru