Сердечная боль и море страсти: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль

Овен

Интимные моменты и романтические встречи даются вам сейчас не так легко. Кажется, у вас есть проблема с тем, чтобы позволить всему идти гладко. Остановитесь и перенаправьте свое внимание и мысли на то, что для вас важно и как лучше достичь своих целей. На следующем свидании пообщайтесь со своей второй половинкой или объектом симпатии на более интеллектуальном уровне.

Вы можете быть удивлены тем, насколько близкими вы оба можете стать. Не игнорируйте тех, кто пытается привлечь ваше внимание. Сосредоточьтесь на том, чтобы поделиться своими идеалами и личными переживаниями, если вы хотите достичь более глубокого уровня связи.

Телец

Любовь занимает все ваши чувства, поскольку вы ослеплены очарованием своего партнера. Вы готовы перевести свои отношения на новый уровень и для многих из вас это может означать брак. Не торопитесь, так как в этом случае вы можете получить не самые лучшие результаты. Некоторые из вас насладятся временными связями. Не относитесь к этому слишком серьезно, иначе сердечная боль может не давать вам покоя некоторое время.

Близнецы

Одиночки, отчаянно ищущие любви, в этом месяце почувствуют, что их мечты сбываются. Не позволяйте застенчивости помешать вам выразить свои чувства этому человеку. Это прекрасное время для семейных пар, так как вы увидите, как разрешаются разногласия последних нескольких месяцев.

Научитесь быть более терпимыми и заботливыми. Придержите свои чувства, если вы уже давно восхищаетесь кем-то. Возможно, сейчас не самое подходящее время для ухаживаний.

Рак

Те из вас, кто состоит в браке, могут обнаружить, что супруг в это время очень требователен. Это может показаться вам несправедливым, но вам нужно научиться идти на компромисс со своими близкими. В конце концов, они незаменимы! В конце месяца вы и ваш партнер будете радоваться, оглядываясь назад и видя, как далеко продвинулись эти отношения.

Лев

В этом месяце те из вас, кто все еще одинок, получат прекрасную возможность познакомиться с кем-то интересным. Скорее всего, это произойдет благодаря сватовству вашего близкого друга. Но прежде чем что-то предпринимать, узнайте этого человека получше. Если вы недавно расстались после длительных отношений, подождите некоторое время, прежде чем бросаться в новые.

Дева

Что касается любви, то тем из вас, кто еще не встретил партнера своей мечты, придется подождать некоторое время. Это хорошее время для разведенных, так как вы можете встретить кого-то, кто действительно подходит вам.

Улучшатся дела у всех супружеских пар, так как вы сможете снять напряжение в отношениях и сблизиться. Семейные представители знака должны избегать искушения вступить во внебрачную связь, так как это может нанести серьезный ущерб вашим отношениям.

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Весы

Ваша личная жизнь в этом месяце будет весьма насыщенной событиями, так как вы наконец-то придете к решению о том, в каком направлении развиваются ваши отношения. Если вас не устраивает текущее положение дел, то это лучшее время, чтобы выйти из этих отношений. Тем из вас, кто только что вступил в новые отношения, следует не торопиться и получше узнать своего партнера.

Скорпион

Романтика выйдет на первый план в первые дни месяца. Тем из вас, кто все еще одинок и находится в поисках подходящего партнера, может очень повезти в это время. Эти отношения имеют хорошие шансы, поэтому не жалейте усилий для того, чтобы они сложились. Супружеским парам следует больше доверять друг другу и стараться не допускать разногласий.

Стрелец

Тем из вас, кто до сих пор не женат, следует избегать завязывания отношений примерно до десятого числа этого месяца. Даже если вначале эти отношения кажутся прекрасными, в долгосрочной перспективе они не будут работать. Некоторые из вас, кто чувствует, что ваши отношения ни к чему не ведут, могут решить отказаться от них. Конец месяца - отличное время для разведенных, так как вы наконец-то встретите человека, чье общество вам очень понравится.

Козерог

Ваша романтическая жизнь принесет многим из вас неожиданную радость. Что касается вступления в новые отношения, рекомендуется немного повременить с этой мыслью. Прежде чем отдать кому-то свое сердце, присмотритесь, каков этот человек на самом деле, тем более что шансов будет предостаточно. Ситуация изменится, когда месяц перейдет во вторую половину.

Водолей

Вероятно, все будет развиваться очень гладко и большая часть ваших ожиданий оправдается. Однако, именно вторая половина месяца требует осторожности, так как есть вероятность, что кто-то попытается просто пофлиртовать с вами. Тем из вас, кто состоит в отношениях на расстоянии, нужно будет найти способ встречаться чаще. Не принимайте поддержку партнера как должное.

Рыбы

Влюбленным молодым людям совет: как только вы почувствуете, что вас подавляют или вам постоянно приходится объясняться, вам нужно выходить из отношений. Ваша личная жизнь в конце месяца обещает обнадеживающие результаты. Есть также признаки того, что вы планируете небольшое путешествие со своим партнером, обязательно приложите все усилия, чтобы ваша задумка осуществилась.