Каким знакам зодиака суждено разбогатеть после 40 лет

Близнецы

Близнецы, как правило, с ранних лет демонстрируют чудеса смекалки. Они придумываю и реализуют различные бизнес-схемы, которые в дальнейшем приносят им стабильный (зачастую нескромный) доход. Но, прежде чем прийти к коммерческому успеху, им приходится ни раз потерять все. Пробы и ошибки заканчиваются после сорока лет.

Лев

Львы рождены, чтобы стать богатыми, но в достижении этой целей им мешают два аспекта. Во-первых, Львы не любят много работать. Во-вторых, они знатные транжиры. Свою возможности и желания Львы приводят к консенсусу уже во второй половине жизни после сорока лет начинают богатеть.

Девы

Девам чаще всего удается разбогатеть за счет обеспеченного близкого родственника. Схема простая – бабушка/дедушка/ или кто-то из родителей умирают, и оставляют все сбережений (или львиную долю ото всех сбережений) Деве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».