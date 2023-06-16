Какие знаки зодиака лучшие любовники - выходите замуж, не прогадаете

Рак

Раки романтичные мужчины и потрясающие любовники. Если вы хотите видеть в своем муже такой набор качеств, то смело отправляйтесь на поиски Рака. Но я должна вас предупредить, что они не отличаются верностью. Кстати, ей не отличаются и Скорпионы, да и Стрельцы нет-нет, да и, как минимум, посмотрят налево.

Стрелец

Стрельцы одни из самых страстных мужчин. Они не только виртуозные любовники, но и отличаются трепетным отношением к своей женщине. Стрельцы буквально ставят любимую на пьедестал и поклоняются ей, как божеству. Сочетание сексуальности и заботы не могут не подкупать.

Скорпион

В астрологии есть некое предубеждение на счет Скорпионов. Считается, что среди представителей этого знака зодиака встречаются самые сексуальные мужчины. И с этим сложно поспорить, потому что Скорпионы действительно горячие и очень хороши в постели.

Кстати, если Скорпион выпячивает свою любвеобильность (часто говорит о сексе, шутит ниже пояса и т.д.) это может свидетельствовать о его сексуальной несостоятельности, потому что действительно хороший любовник не говорит, а действует.

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