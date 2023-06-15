Океаны денег и море премий: финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на июль

Овен

Соглашайтесь на рискованные дела только если у вас есть финансовая подушка. Не стоит идти в авантюру, имея долги. Желание быстро разбогатеть будет словно управлять вами. Постарайтесь принимать все решения холодной головой, рассчитывая все риски.

Телец

Не стоит рассказывать о ваших тратах и балансе на счету никому, даже близким. Среди них могут оказаться завистники и захотят «вытянуть» из вас некую сумму. Хвастовство притянет мошенников, после чего вам придется долго разбираться с проблемой.

Близнецы

Ваш отдых не за горами, поэтому смело можете потратить на него хорошую сумму. Выберите красивое место, куда сможете отправиться на несколько дней. Вложите деньги в свой комфорт и безопасность. Хорошо отдохните, так как в августе ожидается много работы.

Рак

Проведите ревизию в финансовом вопросе. Проверьте, в каких категориях уходит больше всего денег. Подумайте, как можно выровнять ситуацию. Поищите дополнительные источники пассивного дохода. Откажитесь от необдуманных покупок хотя бы до осени.

Лев

Старые долги могут напомнить о себе. Постарайтесь закрыть их в течение июля. Не стоит портить репутацию и отношения со знакомыми. В этом месяце не рекомендуется расходовать деньги на доставку еды и фастфуд. Пересмотрите эту категорию трат.

Дева

Месяц обещает быть спокойным, без превышения бюджета на все статьи расхода. Сейчас открывается лучшее время, чтобы сделать вклад в свое образование или повышение квалификации. Запишитесь на дополнительные курсы или купите профессиональную литературу.

Весы

Внимательно отнеситесь к движению денег в этом месяце. Есть риск встретить мелких бытовых мошенников. Старайтесь не делать необдуманных покупок «с рук». Берите время для изучения предложения и взаимодействуйте только с проверенными продавцами.

Скорпион

Можете не переживать за финансовое состояние в июле. Доход будет стабильным, серьезных трат не предвидится. Звезды рекомендуют не бояться брать сложные проекты, за которые обещают очень хорошую оплату. Делайте шаг навстречу своему успеху.

Стрелец

Лучшее вложение сейчас — это в здоровье. Выделите достаточную сумму, чтобы провести профилактический осмотр всего организма. Потраченные деньги сейчас обойдутся в гораздо меньшую стоимость, если решите пропустить этот вопрос. Особенно внимание уделите здоровью зубов.

Козерог

В середине лета открываются большие перспективы на работе в вопросе денег. Ожидается повышение зарплаты, премия или сверхприбыль за месяц. Звезды советуют отложить большой процент в копилку. В июле не стоит тратить слишком много денег на шоппинг.

Водолей

Посвятите июль усердной работе, чтобы накопить побольше денег на осень и зиму. Вам предстоит сделать большую серьезную покупку. Деньги пойдут в сектор недвижимости — покупка жилья, ремонт, обновление мебели или сантехники. Стоит поискать дополнительный источник дохода.

Рыбы

В этом месяце вам стоит полагаться не только на себя, но и помощь близких. Можете обратиться к ним для небольшого займа, который сможете вернуть со следующей зарплатой. Стоит также пересмотреть свои расходы. Вероятней всего, запросы несколько превышают поступления.

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