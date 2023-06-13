Любовь, много денег и сказочное везение во всем: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые обретут счастье

Раки получат ощутимую прибыль, благодаря своей же работе. Успехи во всех делах будут сопутствовать Львам. Львам обещана удача в любви, финансовых начинаниях, спорте и творчестве.

На успешные финансовые вложения и прибыль могут рассчитывать и Рыбы.

По материалам «Русского радио».