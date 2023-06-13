Любовь, много денег и сказочное везение во всем: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые обретут счастье

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, как сложится середина июня для представителей некоторых знаков зодиака.
Если верить расположению небесных светил, самыми счастливыми предстоящие дни будут для тех, кто родился под созвездиями Рака, Льва и Рыб.
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Раки получат ощутимую прибыль, благодаря своей же работе. Успехи во всех делах будут сопутствовать Львам. Львам обещана удача в любви, финансовых начинаниях, спорте и творчестве.
На успешные финансовые вложения и прибыль могут рассчитывать и Рыбы.
По материалам «Русского радио».