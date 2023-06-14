Идеальные! О каких женщинах по знаку зодиака мечтает каждый мужчина

Дева

Дева очень часто обладает изысканной красотой, которая привлекает мужчин. Девы – подобны сиренам, которые затягивают мужчин в свои сети внешностью и прекрасным голосом. Часто они еще прекрасно воспитаны, начитаны и образованы, что добавляет баллов в копилку их обаяния и харизмы.

Весы

Весы привлекают мужчин своей рассудительностью и спокойным характером. Эти женщины не склонны к истерикам, не любят качать права и не станут на пустом мосте выносить мозг. Характер и уравновешенность Весов ценят очень многие мужчины.

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