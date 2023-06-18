Сердце и желудок! Каким знакам зодиака надо проверить здоровье 18 июня

Сегодня стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Близнецы

Желудочные заболевания угрожают тем из вас, кто в субботу посещал шумные вечеринки и ел нездоровую пищу. Студенты, в частности, могут заболеть, если не позаботятся о себе должным образом. Вам необходимо любой ценой избегать еды, в происхождении которой вы не уверены, а также заниматься физическими упражнениями.

Весы

Если вы весь день будете сидеть на диване, то пострадаете от недостатка энергии и подавленного настроения. Зарядка с утра, возможно, аэробика или йога поддержат вас в тонусе.

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Стрельцы

Необходимо обратить особое внимание на свое питание и избегать всего, что может расстроить ваш желудок. У вас может проявиться склонность к перееданию или употреблению нездоровой пищи. Проблемы, даже если они незначительны, необходимо лечить немедленно.