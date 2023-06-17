Авантюры и испытания! Что нас ждет 17 июня - приготовьтесь

Раки

Положение планет относительно вашего знака может привнести в этот день оживляющую ноту, поэтому вы будете реагировать на происходящее с более авантюрным взглядом. День подарит вам более свежий взгляд на любую ситуацию, с которой вы имеете дело, что положительно повлияет на исход дела. Не пытайтесь держаться за привычный уклад, позвольте себе перемены.

Львы

Сегодня вы будете в восторге от того, как реализуются ваши идеи. Стоит ли вам обсуждать это с кем-то, если вы знаете, что мнение этого человека противоречит вашему? Хотя компромисс может быть одним из решений, стоит предпочесть идти своим путем в этом вопросе, даже если это вызовет неоднозначную реакцию.

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Девы

События дня помогут вам разобраться с вопросом, который давно не давал вам покоя. Озарение может прийти во время медитации, общения с другом или толкования снов. С более глубоким пониманием вам будет легче отпустить ненужное и двигаться вперед.