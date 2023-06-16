Поможет Венера! Какие три знака зодиака ждут судьбоносные перемены 16 июня

День, полный перспективных новых знакомств и продуктивного общения.

Девы

Отношения могут развиваться в направлении, которого вы не ожидали. Если вы открыты для нового опыта, вы сможете извлечь пользу из того, что произойдет. Возможно, эта связь станет романтической после платонической фазы, или вы наладите деловое партнерство, которое будет подкреплено и поддержано долгосрочной дружбой.

Скорпионы

Венера в вашем секторе дальних горизонтов манит вас в новом направлении. Вы можете почувствовать, что пришло время сделать шаг в неизвестность, даже если это немного нервирует. А кто-то, кого вы встретите на этом пути, может стать другом на всю жизнь или романтическим партнером.

Рыбы

Интуитивно чувствуете желание позвонить кому-то? Если да, то оживленное соединение Меркурия и Урана говорит о том, что этот разговор может натолкнуть вас на важные размышления. Не сопротивляйтесь желанию завязать диалог, даже если к нему нет особого повода.

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