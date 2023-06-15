Нервные потери! Три знака зодиака, которых накроет депрессия 15 июня

Не самый удачный день на этой неделе, когда не стоит поддаваться негативным мыслям и эмоциям и пытаться излишне анализировать происходящее.

Львы

Сегодня вы будете своим худшим критиком и это может сыграть с вами злую шутку, если вы будете сомневаться в себе, а не верть в свой потенциал. Будьте добры к себе, и ваша муза сможет проявить себя более активно, а ваши мечты станут более достижимыми.

Весы

Сильный акцент на секторе работы и образа жизни может представить вам новый план игры, который побудит вас пересмотреть свой прежний график. Деятельность, от которой вы отказались в последнее время, оставила для вас место для новых возможностей и это предвещает хорошее будущее.

Козероги

Чувствуете ли вы волнение в связи с развитием отношений? Если вы сближаетесь с человеком, которым давно восхищаетесь, вы можете неожиданно для себя начать сомневаться. Однако по мере того, как дело продвигается дальше, и вы чувствуете себя непринужденно, это останется в прошлом, и ваша связь начинает расцветать.

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