Какие знаки зодиака баснословно богатеют после 50 лет — ищите себя в списке

Финалистка популярного проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что представители трех знаков зодиака обычно становятся богатыми в зрелом возрасте — после 50 лет.

Речь идет о Близнецах, Тельцах и Девах.

Представители этих созвездий, по мнению Кажетты, настоящие трудяги. Но их труд оценивают постепенно, не сразу.

«Они с годами пробивают себе дорогу и расчищают путь. В итоге все равно добиваются отличного результата», — заявила она.

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