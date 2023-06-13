Бесконечная белая полоса: Ангел-хранитель прикроет крылом - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Скорпионов наступает период истинного счастья. По ее мнению, представителей этого знака зодиака будет оберегать Ангел-хранитель. Поэтому можно браться за любые дела - он прикроет.

«Наступает период истинного счастья, бесконечная белая полоса. Помогут в этом авторитетные знакомые. Заработки тоже не заставят себя долго ждать», - заявила она.

В личной жизни у Скорпионов тоже, наконец, наступит гармония. Они так долго шли к этому, пришло время сиять от счастья.

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