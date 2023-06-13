Этот знак встретит много препятствий, но судьба сделает ему подарок: Володина назвала везунчика

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет Весы в ближайшее время. Они долго не могли продвинуться вперед из-за разных проблем и препятствий.
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Однако судьба все-таки улыбнется им. Все преграды эти люди вдруг начнут преодолевать легко. Поможет им в этом сосредоточенность на достижении целей.
Действовать астролог рекомендовала им быстро. А в стрессовых ситуациях советовала сохранять спокойствие, чтобы избежать споров и конфликтов.
Не исключены интересные знакомства, получится узнать много новой информации.
Источник: rsute.ru.