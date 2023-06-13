Володина не стала скрывать будущее одного знака зодиака: вот какой сакральный переворот их ждет

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Произойдут перемены, о которых невозможно молчать.

Астролог Василиса Володина предрекла Тельцам небывалые перемены в жизни. По ее словам, представители этого созвездия смогут заработать в 2023 году огромные деньги и перевернуть свою жизнь на 20 лет вперед!

«Продлится счастье два десятилетия, но, собственно, изменения затронут очень ярко ближайшие 2-3 года», – заявила она.

Тельцы, по мнению Володиной, еще долго будут вспоминать год Кролика с теплотой и благодарностью. Им удастся повернуть свою жизнь и уже не возвращаться к прежней.

Это будет сакральный переворот, так как остальные знаки зодиака будут смотреть и стремиться сделать так же.

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